Transalvador atende ao público 24h durante o Carnaval

Para atender melhor os foliões no período do Carnaval, a Transalvador montou uma estrutura que vai funcionar 24h para tirar dúvidas sobre as modificações de trânsito e o transporte público durante a festa. Os foliões vão contar com bases operacionais na Avenida Centenário, Vale do Canela, Avenida Garibaldi, Praça do Sol (Ondina) e Praça Cairu. O atendimento será até quarta-feira, 5, das 8h30 às 19h30.

Outra opção é o número 118 que servirá para esclarecer dúvidas e registrar queixas de usuários sobre os serviços de transporte público ofertados, sejam eles de ônibus ou táxis. O folião terá à disposição diariamente 2.700 coletivos e 7.000 táxis para chegar aos circuitos do Carnaval e retornar para casa ou ao hotel.

Já na sede da Transalvador, no Vale dos Barris, foi criado o Posto do Último Minuto. O local funcionará como um ponto de atendimento às demandas urgentes da população.

De acordo com o órgão, os moradores dos bairros localizados nas imediações do circuito Barra-Ondina que não receberam os adesivos para circular de carro em áreas restritas, podem fazer a solicitação das credenciais na Transalvador, desde que estejam portando o boleto do IPTU, RG e o documento do veículo (originais e cópias).

