Tonho Matéria comanda Bloco da Capoeira nesta quinta

O cantor Tonho Matéria vai comandar o desfile do bloco da Capoeira no circuito Osmar (Campo Grande) nesta quinta-feira, 7, primeiro dia do Carnaval. Este ano, o bloco que tem como tema a fé, terá início 21h45.

"Vamos abordar um tema que mistura todos os sentidos de crença, cultuada por cada pessoa. A fé acompanha absoluta abstinência à dúvida pelo antagonismo inerente à natureza destes fenômenos psicológicos e lógica conceitual", diz o cantor, que estará vestido de Obá de Xangô.

Tonho Matéria diz ainda que, além do show, levará para o Campo Grande alas performáticas que representarão a mistura do sagrado e do profano; Lenda ou Mito; Mistério da Boa Morte; Força e Vitoria; Fé e Transformação; Cativeiro e Libertação; Segredo dos Espíritos e São Francisco de Assis.

No repertório, o artista promete fazer uma homenagem a grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Marcos Gytauna.

Agenda - Além do desfile desta quinta, Tonho tocará na sexta-feira no bloco Samba Popular (Campo Grande), sábado com o trio independente (Campo Grande) e domingo no projeto Afródromo (Campo Grande), além de se apresentar em Morro de São Paulo. Na segunda-feira faz o desfile infantil no bloco da Capeira e show em Piatã, interior da Bahia. Para fechar seu carnaval, o artista se apresentará em Paratinva (BA).

