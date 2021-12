Tomate leva o pagode de Thiaguinho para o trio

Tomate, que puxa o bloco 'Eu Vou' nesta sexta-feira, 8, no circuito Dodô, na Barra recebe no trio o cantor Thiaguinho. "Ele é meu amigo há mais de 11 anos. Merece todo o sucesso do mundo", disse Tomate ao convidar o músico para subir no trio.

Juntos, eles cantaram sucessos de Thiaguinho, como 'Ousadia e Alegria', música tema do CD do pagodeiro, que ainda tocou bateria durante a apresentação. O repertório ainda contou com 'Uh Bebê' e 'Cheirinho da Vovó', sucessos de Tomate.

adblock ativo