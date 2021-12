Tomate comanda pipoca no Circuito Osmar

O cantor Tomate abriu o último dia de Carnaval no circuito Osmar nesta terça-feira, 4, como primeira "atração de peso". Também é a estreia dele em um bloco sem cordas, modelo que vem ganhando força nas últimas folias.

E se na segunda, 3, os foliões demoraram a empolgar ao som de Tomate, nesta terça, a pipoca do Inter o recompensou com muita animação e devoção. Não faltou fãs com placas "Tomate, eu te amo p...", em referência a música do cantor que é cativa em seu repertório.

"Hoje é um dia que eu vinha sonhando. Tocar para a galera da pipoca, que tem um carinho especial pelo Carnaval. Esse é meu primeiro ano fazendo isso, mas espero que eu sempre faça isso. Por que essa é uma festa de massa, festa do povo", disse Tomate.

Além dos seus sucessos, como Parará, Tomate também animou a galera com hits de outros verões, como We are carnaval e Baianidade nagô.

