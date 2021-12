Timbalada faz último ensaio antes do Carnaval

Na próxima sexta-feira, 25, a Timbalada vai realizar o seu último ensaio de verão antes do início da folia. A festa acontece às 21h, no Museu du Ritmo, segunda a produção do evento, a data para o último ensaio da banda estava programado para acontecer no último sábado, 19, mas por conta do Festival de Verão, teve que ser o dia modificado.

No repertório da festa novos e antigos sucessos da banda. Ainda não foi divulgado se a fsta vai contar com a participação de convidados. Os ingressos custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), e para o camarote, R$ 150. As vendas são realizadas nos balcões da Ticketmix.

