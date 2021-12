Timbalada: Esgotam ingressos para o último ensaio

Quem deixou para a última hora a compra do ingresso para o ensaio da Timbalada da próxima sexta-feira, 25, no Museu Du Ritmo, vai ficar de fora da festa. A produção do evento anunciou nesta quinta-feira, 24, que os ingressos para o último ensaio da banda antes do carnaval já estão esgotados.

Os que garantiram o ingresso vão conferir músicas conhecidas de todos os fãs timbaleiros, como Minha História, Latinha, Perfeita Demais, Toque Timbaleiro, Mimar Você, dentre outras, além da mais nova de trabalho 'Sem o seu olhar', composição de Aline Barretto e Fábio Alcântara.

adblock ativo