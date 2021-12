Timbalada anima foliões no circuito da Barra

A Timbalada deu início ao Carnaval 2013 do bloco Nana Banana por volta das 19h30 desta quinta-feira, 7, no circuito da Barra. Fantasiado, Denny puxa os timbaleiros com sucessos como "Levada do Timbau" e "Minha História".

Contrariando a programação divulgada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), o primeiro bloco a desfilar nesta quinta foi o CocoBambu, puxado pela banda Asa de Águia. O público, que foi pequeno, acompanhou a homenagem feita por Durval à grande estrela da festa: a guitarra baiana. Scessos como "Manivela" e "O Asa Arrêa" agitaram o bloco, que já se despede dos foliões.

Mudança - De acordo com a programação do Carnaval 2013, o bloco Baby, de Gilmelândia, seria o primeiro a sair, mas o trio não apareceu. Segundo comunicado enviado à imprensa, a cantora afirmou que não vai sair em nenhum dos circuitos nos dias 7 e 8 de fevereiro, por conta da falta de patrocínio.

O número de ambulantes impressiona quem passa. O espaço entre a pipoca e a calçada foram tomados por isopores e carrinhos, que impedem a passagem do folião o pipoca.

Confira aqui a programação de saída dos trios no Circuito Dodô.

