Teste rápido de HIV no Carnaval permanece até terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde lançou neste sábado, 1º, o projeto Fique Sabendo, que vai funcionar durante a folia com o objetivo de detectar doenças sexualmente transmissíveis (DST's) através de testes rápidos.

O serviço vai funcionar até o último dia de festa, terça-feira, 4, das 9h às 21h, em três pontos da cidade: na Liberdade (no 3º Centro de Saúde), em Ondina (no Instituto Baiano de Reabilitação - IBR) e no CAE Centro (na Avenida Carlos Gomes).

De acordo com a prefeitura, o serviço é seguro e sigiloso e é realizado somente com a coleta de uma gota de sangue. O resultado fica pronto em 20 minutos e é possível detectar os anticorpos de HIV, sífilis e as hepatites B e C.

No Carnaval 2013 foram realizados 5.280 testes rápidos e 16 exames apontaram soropositivo para HIV, 84 reagentes para sífilis, 14 para hepatite C e sete para hepatite B.

Os 11 módulos de assistência à saúde instalados pela prefeitura nos três circuitos possuem preservativos gratuitos disponíveis aos foliões.

