Táxis apreendidos poderão ser liberados a partir desta 5ª

Os 72 táxis apreendidos durante o Carnaval pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) só poderão ser liberados do pátio do órgão a partir desta quinta-feira, 6.

Os proprietários devem se dirigir à Gerência de Trânsito (Gtran), no Vale dos Barris, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, e apresentar documento do veículo, a Carteira Nacional de Habilitação, o alvará do taxista e o crachá de condutor auxiliar, caso necessário.

Para a liberação do veículo, os taxistas também deverão pagar o valor da diária no pátio (R$ 40). Além disso, será avaliado o histórico de ocorrências de cada veículo, o que determinará demais taxas a serem pagas.

Os proprietários não pagam a taxa do guincho, já que os veículos foram conduzidos ao pátio da Transalvador pelos próprios taxistas.

Irregularidades

As principais irregularidades flagradas pelos fiscais do órgão de trânsito durante o Carnaval foram cobrança de corridas sem taxímetro e recusa a passageiros.

