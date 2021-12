Táxi e ônibus são opções mais seguras para a folia

Congestionamentos, dificuldade de estacionamento, altos índices de acidentes e possibilidade de prisão para condutores alcoolizados. Motivos não faltam para deixar o carro em casa e optar por ir de táxi ou ônibus para a folia. "As pessoas estão mais conscientes de que é preciso deixar o carro em casa. Mas ainda há alguma resistência", diz o especialista em educação para o trânsito, Rodrigo Ramalho.

Problemas, como ônibus cheios, chegam a desanimar na hora de optar pelo transporte público. O preço da tarifa de táxi também aumentou - a bandeira 2 vale entre as 18h de hoje e 12h de quarta.

Aposta - Mesmo com as falhas do sistema de transporte público, o turista paulista Guilherme Marinello resolveu fazer um teste. Após o uso ele achou o ônibus viável. "Só à noite é que é ruim", completou. O economista Walter Silva disse que, pela primeira vez, vai experimentar trocar o carro pelo táxi. Frequentador assíduo da festa, ele afirma que esta foi a solução encontrada para beber tranquilamente na folia.

"A ideia é não dirigir alcoolizado", afirma, garantindo que a opção é devido à segurança pessoal, e não ao endurecimento da lei seca. Até mesmo o espanhol Tony Gelabeñ conhece de cor o slogan da campanha de segurança no trânsito: "Se beber, não dirija". Mesmo com a alternativa de pegar o carro do pai para chegar ao circuito, ele assegura que vai preferir o táxi no momento de levar os amigos para a folia.

Apesar da aparente disposição de baianos e turistas em usar táxi, Joaquim Cabral, taxista que trabalha há 34 anos no Carnaval está desanimado. "Está fraquíssimo", diz. Embora a Transalvador garanta que terá fiscalização para manter o bom funcionamento de ônibus, o especialista em trânsito, Rodrigo Ramalho, orienta as pessoas a irem de táxi. "As pessoas devem pensar em sua segurança", diz Ramalho.

Segundo ele, o excesso de confiança e a autoafirmação, que levam as pessoas a dirigirem bebendo, só irão ser combatidas com uma fiscalização eficaz da lei seca. A Transalvador garantiu que haverá blitze diárias contra o uso abusivo de álcool.

adblock ativo