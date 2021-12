Tatau se despede da folia com bloco cheio de foliões

O bloco Araketu passou pelo circuito Barra-Ondina, na noite desta terça-feira, 12, se despedindo do carnaval lotado de foliões empolgados. Tatau cantou arrocha, além de Vale night, sucesso do Asa de Águia e Ziriguidum, do Filhos de Jorge. Na hora da música que está entre as mais cotadas para melhor canção da folia, o bloco inteiro fez a coreografia, inclusive os cordeiros. O cantor Sidney Magal e a humorista Fabiana Carla estavam em cima do trio de Tatau.

Emocionado, Tatau falou da sua volta ao bloco Araketu após 4 anos de afastamento. "Meu coração está batendo diferente. Fiquei com medo de não passar do primeiro dia, mas deu tudo certo e conseguimos fazer um carnaval maravilhoso", disse o cantor. Segundo ele, este ano, pela primeira vez na trajetória do Araketu, todos os dias tinham sido vendidos antes do início da festa.

adblock ativo