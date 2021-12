Tatau anima carnaval fora da Bahia

O cantor e compositor Tatau se prepara para a temporada carnavalesca. O artista vai agitar a folia de momo fora da Bahia. Na agenda, shows de 16 a 21 de fevereiro em locais como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Alagoas.



Com música nova, a canção ‘Ciumeira’, composição própria, Tatau trouxe para o verão de Salvador deste ano, o projeto ‘Lá Vou Eu de Verão’, que começou no dia 16 de novembro com show na Praça Tereza Batista – Pelourinho, com participação de vários artistas como Sorriso Maroto, Fernando Pires da banda Só Pra Contrariar, Xanddy do Harmonia do Samba, Pablo do Arrocha, o pagode do Saiddy Bamba. O projeto encerra no próximo dia 15, véspera da abertura do carnaval, com a presença do mestre Carlinhos Brown e da banda Filhos de Jorge.



Ouça "Ciumeira"



