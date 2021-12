Sucom emite 775 notificações nos circuitos do Carnaval

Cerca de um mês após dar início aos trabalhos de fiscalização da Operação Pré-Carnaval, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) já contabiliza 775 notificações, 20 autos de infração e cinco embargos, resultantes de vistorias realizadas nos circuitos Dodô (Barra - Ondina), Osmar (Campo Grande - Castro Alves) e Batatinha (Centro Histórico).



Conforme a Sucom, os problemas encontrados durante as vistorias tratam, principalmente, de camarotes e praticáveis não licenciados e da exibição de publicidade, que precisa ser autorizada.



Os fiscais ainda verificam durante as vistorias a construção das estruturas. Ele observam se os limites de terreno e os horários e locais de carga e descarga estão sendo respeitados, se os logradouros públicos estão desobstruídos e se as condições de segurança dos operários, propriedade vizinhas e transeuntes são preservadas.

Proprietários de imóveis residenciais e comerciais foram notificados para recuperar as calçadas e não utilizar marquises e sacadas, para evitar sobrepeso nessas estruturas. Ele também foram alertados de que não é permitido fazer armazenagem de bebidas sem a devida autorização.



A Sucom informou que as fiscalizações vão ocorrer todos os sábados e quartas-feiras até o Carnaval.

