Shows prolongam o gostinho do Carnaval na capital baiana

"Eu queria que essa fantasia fosse eterna" é um dos versos que marcam o Carnaval baiano e expressam a vontade do folião de que a festa não termine na Quarta-feira de Cinzas. Mas engana-se quem pensa que o arrastão encerra a folia em Salvador. A chama da festa mais esperada pelos soteropolitanos continua acesa neste final de semana nas famosas ressacas.

No sábado,16, é a vez do Cacique do Candeal reunir os amigos no Sarau du Brown Pós-Carnaval, no Museu du Ritmo. Arnaldo Antunes, Chico César, Luiz Melodia e a ex-The Voice Mira Callado são os convidados de Carlinhos Brown na última edição da temporada do evento multicultural que movimenta desde 2006 o espaço no Comércio.

Já domingo, 17, o Museu du Ritmo encerra as atividades do verão com a Ressaca da Timbalada. Na despedida de um dos ensaios mais disputados do verão, Denny e os timbaleiros vão reviver os melhores momentos do Carnaval, com sucessos da carreira do grupo como Minha História, Latinha, Toque Timbaleiro, Mimar Você, além da atual música de trabalho, Sem o Seu Olhar.

Antigos carnavais - O ritmo da guitarra baiana, grande homenageada do Carnaval 2013, se despede da folia nesta sexta. O trio Armandinho, Dodô e Osmar, que há décadas embala os foliões, realiza a última edição do Chame Gente, projeto em que divide o palco da The Hall (Jardim dos Namorados) com a banda Mametto.

Ainda nesta sexta, 15, confetes, serpentinas e marchinhas de antigos bailes de Carnaval embalam o show gratuito da banda Bailinho de Quinta, que acontece no Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. Também revivendo antigos Carnavais, domingo é a vez do projeto Memoriaxé agitar o Seu Boteco no Rio Vermelho. Na edição especial de ressaca do Carnaval, a cantora Laurinha Arantes recebe como convidados os artistas Gerônimo e Carlos Neto e relembra sucessos dos anos 1980 e 1990.

Axé e samba - A programação do fim de semana se completa com shows que destacam o axé e o samba da Bahia. Sexta, a cantora Carla Cristina comanda o show Ressaca Bem Baiana, no Largo Quincas Berro D´Água, no Pelourinho, com entrada franca. Ainda na sexta-feira, o Armazém Vilas, em Lauro de Freitas, sedia a Ressaca de Carnaval, que tem como atrações a banda Negra Cor e a cantora Ju Moraes. A festa conta com um repertório dançante e composto por músicas de axé e samba que são sucesso nas vozes de Adelmo Casé e Ju Moraes.

A banda Suinga, que mistura fricote, axé dos anos 1980 e samba-reggae, é a atração do Sábado de Cinzas no Groove Bar, na Barra, enquanto o samba do grupo Botequim dá o ritmo da Ressaca Carnavalesca neste sábado, na Varanda do Sesi Rio Vermelho.

