Show: J. Velloso e Thati recebem Jau, Luiza Possi, Márcio Victor e Leandro

Os cantores J. Velloso e Thati recebem convidados especiais de variados estilos musicais no show intitulado “Mistura de Sons” realizado somente nesta terça-feira, 9, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, a partir das 21h. O ingresso custa R$ 30.

No show de J. Velloso, se apresentam Márcio Victor, do grupo de pagode baiano Psirico, e a cantora carioca Luiza Possi. Já na apresentação de Thati, haverá a participação do cantor e compositor Jau e de Leandro, da banda Rapazzola.

Outros cantores baianos, como Carlinhos Brown, Márcia Short e Adelmo Casé, do grupo Negra Cor, também prometeram participar do encontro no Armazém Vilas, que vai misturar o MPB ao axé e pagode para aquecer o público para o Carnaval.

A apresentação de J. Velloso, com cerca de duas horas de duração, vai contar com o repertório do show J.Velloso e os Cavaleiros de Jorge, que ele divulga desde o ano passado. Thati vai investir em um repertório de músicas de cantores como Lulu Santos e Rita Lee, além de canções autorais, como “Borboleta” e Em Paz".

| Serviço|

Evento: Show de J. Velloso e Thati, com convidados

Onde: Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico

Quando: Terça-feira, 9, a partir das 21h

Quanto: R$ 30

