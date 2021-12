Show do AfroPop desta quinta tem Brown, Martinália e Lazzo

A cantora Margareth Menezes tem como convidado especial do último show do Movimento AfroPop Brasileiro o cantor, compositor e multiinstrumentista baiano Carlinhos Brown. A apresentação será realizada nesta quinta-feira, 4, no Cais Dourado, na Cidade Baixa.

Além de Carlinhos Brown, a anfitriã do Movimento Afropop, cujo objetivo é resgatar a origem do Carnaval baiano, vai contar ainda nesta noite com a participação de grupos afros, como o Malê de Balê e o Cortejo Afro, Martinália, Virgínia Rodrigues e o cantor Lazzo Matumbi.

Realizado desde o mês de janeiro no Cais Dourado, o projeto de ensaios pré-carnavalescos de Margareth Menezes já recebeu convidados como a sambista Alcione, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Ilê Aiyê, o grupo afro Filhos de Gandhi e o Bloco Afro Muzenza, dentre outros.

| Serviço |

Evento: Afropop com Carlinhos Brown

Onde: Cais Dourado, Cidade Baixa

Quando: Quinta-feira, 4, a partir das 20h

Quanto: R$60 e R$ 30

