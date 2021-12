Sheron Menezes confirma presença no Carnaval de Salvador

A atriz Sheron Menezes já garantiu sua presença no Carnaval de Salvador. A global, que está na novela Além do Horizonte, é uma das atrações confirmadas no Camarote Brahma, que este ano fincará os pés na Barra. Sheron estará no espaço na terça de Momo.

Além da atriz, o camarote também animará o público com shows de Diogo Nogueira, Claudia Leitte, Simoninha com participação de Marcelo D2, Péricles, Ivo Meirelles com participação da bateria da Salgueiro, Mr. Catra e Fernanda Abreu.

