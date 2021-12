Sensualidade e mistura de ritmos marcam Circuito Dodô

O quarto dia de festas no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no domingo, 10, ficou marcado pela sensualidade e mistura de ritmos. No bloco Crocodilo, a cantora Daniela Mercury destacou o sexo como o tema do espetáculo e, por meio de músicas da cantora Rita Lee, destacou a ousadia ao período da folia. Cláudia Leitte, à frente do bloco Largadinho, também mostrou toda sensualidade ao cantar e dançar com o cantor angolano Anselmo Ralph.

Assim como ocorreu no Circuito Osmar, os 70 anos da guitarra baiana também foram comemorados entre os bairros da Barra e a Ondina. Para celebrar o instrumento, que é o tema central do "Carnaval 2013", a banda Armandinho, Dodô e Osmar animou os foliões em um bloco sem cordas, entoando clássicos como "Baianidade Nagô" e "Pombo Correio" .

Além do pagode e do axé, o Circuito Dodô abriu espaço para o ritmo sertanejo. A dupla Jorge e Mateus animou o público com velhos sucessos da carreira, como "Amo Noite e Dia", e canções do DVD lançado em 2012 em Florianópolis, chamado "A Hora é Agora". Já a banda Jammil, com o cantor Levy Lima, relembrou sucessos do grupo como "Ê Saudade" e "É verão".

Como já virou tradição, o bloco Camaleão arrastou a multidão sob o comando do Chiclete com Banana. No bloco "Me Abraça", a banda de Asa de Águia não deixou por menos e animou os foliões com músicas como "Quebra Aê" e "Quando o Asa Passar". Mais tarde, logo no início da noite, Xanddy do Harmonia do Samba surpreendeu o público em dueto com Gilberto Gil, em frente ao camarote Expresso 2222.

Neste segunda-feira, 11, a Barra-Ondina contará com mais uma vez com cantora Margareth Menezes, que estrou no domingo no bloco Afro Pop, além de Ju Moraes e convidados à frente do bloco Balada. Confira aqui a programação completa do Circuito Dodô.

