Segurança de Gusttavo Lima se indispõe com imprensa

O sertanejo Gusttavo Lima estreia no Carnaval de Salvador nesta terça-feira, 12, e, talvez por falta de experiência, faltou preparo da equipe do cantor com a imprensa. Apesar de liberados pela assessoria do bloco para subir no trio e fotografar o artista de perto, o segurança pessoal do cantor barrou a aproximação. O fotógrafo de A TARDE, entre outros, passou cerca de 40 minutos explicando que estava autorizado a subir no trio e a importância de fazer o trabalho. No entanto, a tentativa foi em vão. "Não estou nem aí para o trabalho de vocês. Não vão subir porque o trio está cheio de convidados. Não posso fazer nada", declarou o segurança.



No último dia da festa baiana Gusttavo Lima lidera os foliões do bloco Pirraça, que já trouxe para o Circuito Dodô (Barra-Ondina) a dupla Jorge & Mateus. Como se esperava, o cantor abriu o repertório com o hit "Gatinha Assanhada". A noiva do sertanejo, Andressa Suita, acompanha o artista.

