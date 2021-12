Secult divulga programação do Carnaval no Pelourinho

A Secretaria da Cultura do Estado (Secult) divulgou nesta terça-feira, 25, a grade de atrações que vão animar os largos e praças do Pelourinho durante o Carnaval.

A programação começa já na noite de quinta-feira, 27, a partir de 19h, com shows nos largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D'Água. Há opções para todos os gostos, do axé da banda Suinga à Orquestra de Zeca Freitas, passando pelas apresentações das bandas Cascadura, Nova Saga, Vivendo do Ócio e o grupo de dancehall Baile Crokant.

A abertura oficial acontece na sexta-feira, 28, com o início das atividades do Palco Principal do Pelourinho. neste dia, a festa fica por conta de Carlinhos Brown e de dois projetos coletivos que foram contemplados pelo projeto Carnaval Pipoca.

Mais informações sobre a programação no site da Secult.

