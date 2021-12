Empolgadíssimo com o sucesso da nova música de trabalho, o cantor Márcio Victor, do Psirico, já mandou avisar: se Lepo Lepo for a canção do Carnaval de Salvador, ele promoverá um arrastão no centro da cidade.

A festa será na Quarta-feira de Cinzas, no mesmo dia que ocorrerá o arrastão de Ivete Sangalo e outros artistas na orla. "Será uma festa para comemorar o sucesso com o povão", afirma ele.

Se Márcio espera que a música seja o destaque da festa, já pode começar a fazer o pedido à prefeitura para viabilizar o desfile, pois os gestores dizem que a iniciativa precisa ser avaliada. Até agora, nada foi formalizado.

Aprenda a dançar a música 'Lepo Lepo', da banda Psirico

Juracy dos Anjos Se 'Lepo Lepo' vencer, Márcio quer arrastão

adblock ativo