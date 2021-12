Saulo se despede do Eva com homenagem dos fãs e convidados

Com faixas e muitos gritos emocionados, uma multidão de fãs e admiradores prestaram uma bela homenagem ao cantor Saulo Fernandes, que se despede oficialmente da Banda Eva nesta terça-feira de Carnaval, em um bloco sem cordas para o folião pipoca. Após o Carnaval, Saulo parte em carreira-solo.

O momento mais emocionante foi quando os fãs cantaram para Saulo a música da Banda Eva "Você e Eu" (que contém os versos: " valeu a pena esperar, o ano inteiro só pra te ter, nosso encontro foi tão bonito, só eu e você"), levando Saulo às lágrimas.

<GALERIA ID=18058/>

Em cima do trio, Saulo estava acompanhado por vários artistas da música baiana como Denny (Timbalada), Magary Lord, Silvano Salles, Robson Morais (ex-vocalista da Banda Mel) e Ludmillah Anjos (finalista do The Voice Brasil).

Ainda desfilam no Campo Grande neste último dia oficial de Carnaval de Salvador atrações como Black Style, Olodum, Nelson Rufino, Muzenza, entre outras.



adblock ativo