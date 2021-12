Saulo recebe novo cantor da Banda Eva no Circuito Osmar

Ao entrar na Passarela da Alegria, no Circuito Osmar (Campo Grande), Saulo Fernandes convidou Felipe Pezzoni, cantor que vai assumir o grupo após deixar a Banda Eva, para se juntar a ele ao som do sucesso "Eva". Saulo informou aos fãs do Bloco Eva: "Daqui pra frente é com ele". Felipe agradeceu e garatiu: "Vou cuidar e tudo com muito carinho".

No trio, Luiz Caldas, convidado desta segunda-feira, cantou com Saulo antigos sucesso como "Zanzibar" e "Haja Amor", além de apostas ao título de melhor música do Carnaval 2013, como "ZiriGuidum", do grupo Filhos de Jorge, e "Dançando", de Ivete Sangalo.

