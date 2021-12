Saulo pede mudanças no Carnaval de Salvador ao prefeito

Ao passar pelo camarote do prefeito,no Circuito Osmar, o cantor Saulo cumprimentou ACM Neto e chamou o gestor para uma "conversa". "O que queremos discutir não é a música do Carnaval, é o Carnaval. O Carnaval da Bahia vai ter que mudar. O caminho está traçado, é só a gente fazer", afirmou o artista, apontando para os foliões do trio sem cordas e pedindo que o folião pipoca seja mais valorizado.

Os cantores Saulo Fernandes e Magary Lord puxaram trios sem corda e arrastaram milhares de foliões. Ele iniciou o percurso no Hotel Sheraton com "Raiz de Todo o Bem", candidata a música do Carnaval. De branco, os seguidores do artista exibiram estampas com as frases 'Baiano sou eu' e 'Pipoca de Saulo' e cantaram todas os principais sucessos do cantor e também da axé music.

Magary

Depois de Saulo foi a vez do cantor Magary Lord puxar um trio sem cordas, para a surpresa dos foliões, pois a programação oficial do Carnaval divulgou que a banda Ara Ketu ficaria à frente da pipoca.

Magary levou para cima do trio o sobrinho Pepeu e a filha Kalinde Maiara e fez uma apresentação divertida, cantando sucessos dele e da música baiana. Com o sobrinho, animou a criançada no circuito com a música "Poder do Max Steel". Com a filha, cantou o hit "Inventando Moda", eleita música do Carnaval de 2012. Mesmo não tendo uma multidão atrás do trio, o cantor animou os foliões.

