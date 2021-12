Saulo esquenta a avenida com sucessos de todos os Carnavais

A avenida esquentou com a passagem de Saulo, puxando o bloco Coruja, nesta terça-feira, 4, no Circuito Osmar. Com os foliões animados, Saulo mesclou velhos e novos sucessos na folia de Momo.

No repertório do cantor do Coruja, que vestia roupa em referência a cultura indígena, houve espaço para Raiz de todo bem, Shimbalaê, Bota pra ferver, Faraó, divindidade do Egito, O que que essa nega quer e Empurra-empurra.

Mas ele fez realmente a festa da galera quando desceu do bloco para cantar com o povo.

"Ah! imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia

De Todos os Santos, encantos e Axé, sagrado e profano, o Baiano, é carnaval (...) A pé ou de caminhão não pode faltar a fé, o carnaval vai passar".

Assim Saulo chamou o folião para curtir o último dia oficial de Carnaval em Salvador.

