Sarau e Enxaguada: ingressos à venda

Já estâo à venda os ingressos para o Sarau du Brown e a Enxaguada du Bonfim, ambos capitaneados pelo cantor Carlinhos Brown. O primeiro sarau de 2013 acontece no dia 13 de janeiro, às 18h30, no Museu du Ritmo. Alguns dos convidados que já estão confirmados são Lazzo Matumbi, Ellen Oléria, Jair Rodrigues e Ludmillah Anjos. Já a Enxaguada du Bonfim acontece no dia 17, mesmo dia da Lavagem do Bonfim, a partir das 14 horas. Esta será a quinta edição do evento, e terá participações de Péricles, Rafah, Ju Moraes e Léo Santana. Os ingressos dos dois eventos estão à venda na Ticketmix e custam R$ 40. Maiores informações no telefone (71) 4003-1212.

