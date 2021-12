Sarajane lança novo disco depois do Carnaval

Depois de mais de 10 anos fora da mídia, a cantora Sarajane anuncia que vai lançar um novo disco em 2013. Com previsão de lançamento para depois do carnaval, a autora do sucesso "A Roda", lançada no Fantástico em 1987 e trilha sonora da minissérie O Canto da Sereia, o novo álbum será intitulado "Vamos abrir a roda" e terá regravação dos maiores sucessos da cantora, além de músicas de Nando Cordel e Dorgival Dantas.

Este ano Sarajane completa 30 anos de carreira. Porém hoje, sem a mesma visibilidade da época do auge, a dificuldade para conseguir patrocínio existe e a cantora usou sua conta no Twitter para pedir apoio de colegas como Carlinhos Brown e Ivete Sangalo e até do prefeito de Salvador, ACM Neto. Disposta a voltar aos carnavais, a cantora foi convidada por Magary Lord para cantar no seu "Ensaio de Verão" e foi homenageada pelo rei do black semba.

No tempo que esteve longe dos holofotes, Sara buscou estar mais próxima à instituição fundada por ela há 18 anos, a Associação Criança na Arte Sarajane (ACASA).

Envolvida em arte desde a infância e trabalhando com cultura até mesmo fora dos palcos, a cantora fundou o centro cultural no bairro do Santo Antonio, no Centro Histórico.

A ONG trabalha com arte-educação e abriga crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos. Em 2012, a fundação mantinha 130 alunos matriculados em oficinas gratuitas de dança, música, teatro e grafite e cursos técnicos e profissionalizantes. Com a personalidade forte que teve desde o tempo do auge, Sara diz não ter vergonha de gritar para pedir trabalho e afirma que quer voltar ao carnaval, festa da qual sempre fez parte e onde mais se sente à vontade.

"Pedi o auxílio deles para voltar ao circuito porque esse ano completo 30 anos de carreira e gostaria de um patrocínio ou apoio da prefeitura para estar no carnaval. Ainda não consegui nenhuma resposta, mas creio que vai dar certo porque são pessoas amigas e que vão me ajudar". Em 2011, ela chegou a anunciar que desistiria da carreira musical, mas mudou de ideia e voltou com a banda de forró Flor de Canela. Viajou por várias cidades e gravou um álbum intitulado "Barulhinho romântico".

Polêmica recente - No começo da semana, a cantora utilizou as redes sociais para se comunicar com o público e provocou uma polêmica. A minissérie "O Canto da Sereia", exibida pela Rede Globo, utilizou seu maior sucesso, "A Roda", como parte da trilha sonora. A cantora postou uma mensagem no Twitter perguntando se a emissora poderia usar a música sem comunicar o compositor e dizendo que não havia sido procurada. Depois, ela própria resolveu o "mal-entendido", explicando que não queria causar polêmica e apenas tirar uma dúvida.

"Eu fiz uma pergunta porque não entendo muito sobre direitos autorais. Sou um dos compositores de "A Roda", mas até o momento a editora não havia me pedido autorização. Depois, pessoas mais esclarecidas me disseram que a editora pode liberar, sem necessariamente contatar o autor. Sei que a Globo é muito criteriosa e a gravadora deve me repassar o que cabe ao autor".

Início de carreira - Durante uma passagem do apresentador Chacrinha pela cidade de Nazaré das Farinhas, Sarajane então com 16 anos entrou em contato com a produção para ter acesso ao Velho Guerreiro. O apresentador se apaixonou pela voz da garota e a levou para cantar no seu programa, Cassino do Chacrinha, na Rede Globo. Foi o início da sua trajetória de sucesso nacional.

Na década de 80, a cantora teve seu maior sucesso, "A Roda", lançado no Fantástico (TV Globo). Após a explosão do hit, ela foi eleita a melhor cantora de trio elétrico por quatro anos consecutivos (1988 a 1991) e interpretou outros sucessos como "Ela sabe mexer" e "Roda de Samba".

<VIDEO ID=1301889/>

Sarajane se apresentou diversas vezes no Cassino do Chacrinha e teve sua música tocada em todas as rádios do país. Foi uma das pioneiras da axé music e uma das responsáveis em popularizar o gênero no Brasil, assim como a Banda Olodum, Ricardo Chaves e Luiz Caldas, e viajou o Brasil inteiro em turnês, fazendo show em quase todas as capitais e lotando as casas de show por onde passava.

<VIDEO ID=1301890/>

Novos carnavais - No início dos anos 2000 a cantora foi perdendo espaço e os holofotes se viraram para outros artistas no cenário do axé. Durante os tempos áureos, ela afirma ter feito muitos amigos. Porém, em razão do trabalho, alguns se distanciaram, como Carlinhos Brown e Margareth Menezes, com quem ela diz ainda manter contato.

Sara admite que, com o tempo, mudanças acontecem, e tudo que é novo tem que aparecer, já que as coisas têm um ciclo com início, meio e fim. "Nos carnavais entre 1980 e 1994, a música baiana era o que imperava no carnaval e os artistas locais eram mais valorizados. Além do valor comercial não ser tão enraizado, os blocos eram mais uma brincadeira, um ritmo dos guetos que saía para os salões".

A artista revela que pensou em parar de cantar devido a alguns calotes que levou mas pedidos de fãs pelas redes sociais e a paixão pela música a fizeram mudar de ideia. Figura marcante dos primeiros tempos do axé, Sarajane tenta reconquistar o espaço que já teve na roda e que ela mesma começou a abrir. Abrir e enlarguecer.

