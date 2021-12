Salvador terá espaço LGBT no Carnaval de 2014

Uma grandes novidades do Carnaval 2014 é a Vila da Diversidade, que terá uma programação especialmente voltada para a público gay e simpatizante.

Entre as atrações, que se apresentarão em um palco montado no Largo Dois de Julho, no Centro, está a Divina Valéria, que fará sua performance na quinta-feira, 27, dia em que abre o espaço.

Até a terça-feira, 4 de março, todas as noites serão animadas por diferentes DJs na Vila Eletrônica.

Se apresentarão na Vila, também, o Microtrio, Tatau e Alexandre Leão.

Confira abaixo a programação completa:



QUINTA-FEIRA (27 FEV)

Horário ATRAÇÃO



19h00 Show de Transformista

20h30 Divina Valéria

22h00 Vila Eletrônica com Dj

SEXTA-FEIRA (28 FEV)

Horário ATRAÇÃO



20h30 Diva Box

22h30 Vila Eletrônica - Dj Jubelissima, Dj Chiquinho

SÁBADO (1 MAR)

Horário ATRAÇÃO

17h00 Show de dublagem e dança - Rainha Loulou, Scarlet Sangalo e Mitta Lux

19h00 Sylvia Patricia, Show "Conexão Patrix"

22h00 Vila Eletrônica - Dj Lolly Ramos, Dj Dicka Damásio e Dj Taise Lost

DOMINGO (2 MAR)



Horário ATRAÇÃO

17h00 Desfile de Fantasia da 3ª idade

20h00 Vila Bailão de Carnaval

22h00 Vila Eletrônica - Dj Chiquinho, Dj Leandro Fretz e Dj Jubelissima

Participação de Tatau do Araketu, Alexandre Leão e Microtrio

SEGUNDA (3 MAR)



Horário ATRAÇÃO

15h00 Show Jackson Ibraim e bailarinos, Nelly Vergman, Tanucha Teylor,

Natacha Vogue, Eysla Baterfly, Nathalia Styker e Danuzia Summer

18h30 XVIII Concurso de Fantasia Luxo Originalidade

22h00 Vila Eletrônica - Dj Anne Louise

Participação do Microtrio

TERÇA (4 MAR)

Horário ATRAÇÃO

15h00 Claudia Costa e convidados

18h00 Vila Divertida "Purpurina Pura"

19h30 Fão Miranda

22h00 Vila Eletrônica Dj Mauzz e Dj Taroba

adblock ativo