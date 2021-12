Saída do Ilê reúne multidão e emociona público

A tradicional saída do Ilê Aiyê, "o mais belo dos belos", como o bloco é conhecido, voltou a reunir no terceiro dia de Carnaval de Salvador, noite de sábado, 9, milhares de baianos e turistas na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

A cerimônia de saída do bloco afro foi comandada mais uma vez por Hildelice Benta dos Santos, que substitu a Mãe Hilda dos Santos, falecida em 2009. Depois do ritual, com direito a pipoca, milho branco e pombas brancas, por volta das 22h, o Ilê Aiyê iniciou a subida da Ladeira do Curuzu para um desfile pelas ruas da Liberdade. O bloco completa o cortejo na passarela do Carnaval, no Campo Grande.

O mais belo dos belos" desfila este ano em homenagem a Guiné Equatorial, país africano que tem um dos maiores PIBs da África. Um dos destaques do bloco afro é a sua Deusa do Ébano, cargo ocupado este ano por Daiana dos Santos Ribeiro, de 30 anos.

Estiveram presente o vice-presidente de Guiné Equatorial, além do vice-ministro do país. Entre as celebridades, a apresentadora Regina Casé, a atriz Fernanda Paes Leme e a modelo Lea T também compareceram para seguir com o bloco.

O Ilê Aiyê se apresenta no Carnaval desde 1975, quando estreou com a música "Que Bloco é Esse", de Paulinho de Camafeu. O bloco surgiria da necessidade dos negros de expressarem suas heranças africanas.

