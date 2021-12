Saída da capital é intensificada às vésperas do Carnaval

Um dia antes da abertura oficial do Carnaval de Salvador, o fluxo de saída e chegada da capital baiana começa a se intensificar na manhã desta quarta-feira, 6, conforme os órgãos que regulam as travessias marítimas, rodoviária, aeroporto e as estradas federais e estaduais.

Rodoviária - A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que cerca de 120 mil passageiros saiam de Salvador, durante os sete dias de festas, pelo Terminal Rodoviário. Para atender a demanda, a empresas de ônibus disponibilizam 750 horários extras, além dos 540 horários oficiais.

Segundo o agente de fiscalização da Agerba, Abd-ul-ramid Faria de Novais, as cidades mais procuradas pelos soteropolitanos são: Itacaré, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Lençóis, além das cidades do recôncavo baiano e as praias do Litoral Norte. "A chegada de turistas em Salvador também é grande, principalmente de pessoas que moram nas cidades vizinhas. O movimento deve ser ampliado a partir de sexta", destacou o profissional.

Durante a "Operação Carnaval", a Agerba atuará com 23 fiscais de fiscalização, principalmente nas BRs 101, 110 e 324. A intenção é combater o transporte clandestino.

Estradas - O movimento de veículos nas rodovias federais ainda é considerado tranquilo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O órgão espera um aumento da demanda no final desta tarde. Nas rodovias estaduais, o fluxo de veículos também não apresenta alterações significativas.

As polícias rodoviárias estadual e federal fazem algumas recomendações aos condutores e passageiros: usar cinto de segurança, transportar crianças no banco de trás usando as cadeirinhas de acordo com as idades, fazer revisão nos veículos antes de viajar e não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Mar - No sistema ferryboat, a Agerba já registra um aumento no fluxo de passageiros, com uma breve formação de filas. Com cinco embarcações em operação, entretanto, o tempo de espera dos passageiros está estimado em 30 minutos. Até esta manhã, o fluxo de motoristas no sistema ferryboat permanece tranquilo.

O movimento também é intenso no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Segundo a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações estão em tráfego, com saídas a cada 30 minutos. "Mas já foram feitas hoje vários horários extras no sentido de Vera Cruz para a capital", destaca a empresa. A expectativa da Astramab é de que o fluxo de passageiros comece a crescer à tarde já por conta do Carnaval, quando milhares de pessoas devem deixar a capital com destino à Ilha de Itaparica.

Aeroporto - O movimento no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães é intenso, mas não há filas nem tumulto. Não há registro de atrasos de voos nesta manhã, conforme a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

adblock ativo