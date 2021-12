Saiba como incrementar o visual durante a folia

Esmaltes - Ao estilo carnavalesco, a tendência é pintar quatro unhas de uma cor e deixar a quinta com uma coloração diferente ou um desenho da preferência da cliente. A vendedora Regina Reis aderiu à tendência por achar diferente. "Eu tenho uma amiga que trabalha em salão. Vi que ela usava dessa maneira e gostei", explica.

Óculos de sol - Os óculos escuros espelhados com bordas coloridas são sensação entre os homens. A população se espelha em artistas famosos, que aderiram à moda e buscam os mesmos modelos. O cantor da banda Psirico, Márcio Vítor, por exemplo, é um dos amantes do objeto. Além de bonitos, o óculos escuros são indicados para a proteção dos olhos contra os raios UV. Especialistas recomendam verificar a certificação da peça.

Tiaras - Tiaras com cores chamativas também são tendência para o verão. Podem vir com figuras diversas, como caveiras - mesmo com a mudança da estação -, bigode, flores, laços e animais. As mais procuradas são as estreitas, mas também aparecem mais largas e com estampas em tecidos.

Bolsas - Independentemente do tamanho, elas também seguem a tendência do colorido. As novas bolsas deixaram as cores neutras para trás e abusam agora de tons chamativos. Normalmente, são vendidas com pequenos chaveiros, bolsas menores, enfeites de metal, que dão

charme ao acessório.

Brincos - O tamanho G também está nos brincos e pulseiras. Quanto mais colorido, melhor. O que promete no Carnaval são os de cores fluorescentes e com formatos diversos.

Colares - Conhecido como maxicolar, este acessório visa destacar a região do busto. É recomendável que seja combinado com vestuário de cor lisa.

