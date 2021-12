Sabrina Sato confirma presença no camarote de Gilberto Gil

Carnavalesca de carteirinha, a apresentadora Sabrina Sato pintará mais uma vez no camarote do cantor Gilberto Gil, o Expresso 2222. Ela se juntará a outras celebridades, como a atriz Carolina Dieckmann e os atores Tiago Abravanel e Bruno Gagliasso. O espaço é um dos mais badalados do Carnaval na Barra.

