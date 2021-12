Ronaldinho Gaúcho terá camarote

O craque Ronaldinho Gaúcho vai estrear como anfitrião no Carnaval de Salvador, com um camarote no Circuito Dodô (Barra-Ondina).



O espaço vai ser instalado no apart-hotel Atlantic Tower, em Ondina, onde, até o ano passado, estava o camarote da cantora Claudia Leitte.



O contrato que a produção firmou com o apart-hotel, no começo da semana, tem duração de três anos. Isso quer dizer que a ideia do jogador é manter esse espaço privé pelos próximos carnavais.



O valor do acordo firmado entre as partes ficou em torno de R$ 1 milhão pelos três anos.



O espaço vai se chamar Ronaldinho Gaúcho - R10 e será exclusivo para convidados.



A previsão é de receber cerca de mil pessoas a cada dia da festa.



Destas, 200 ocuparão uma "área super VIP", destinada a receber as personalidades famosas que o jogador do Atlético mineiro planeja reunir em Salvador.



A aposta é que boa parte desses privilegiados virá do futebol. Do Brasil e de fora.



A produção, que vem trabalhando pesado (no maior sigilo!), já está em campo buscando parceiros locais para viabilizar o projeto.



É que o craque, que acabou de virar personagem de desenho animado na Índia, quer que tudo saia no maior capricho.



Como não podia deixar de ser, Ronaldinho planeja usar a Copa do Mundo, que este ano acontece no Brasil, como tema da decoração.



A ideia é homenagear os cinco títulos que o Brasil ganhou no Mundial dos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A cada dia, um dos países onde a Seleção venceu a disputa será destacado.



Habitué



A participação do craque no Carnaval da Bahia não é novidade.



Ronaldinho tem muitos amigos na capital e, sempre que pode, vem curtir baladas no verão baiano. Recentemente, chegou a gravar uma participação em um clipe do cantor de pagode EdCity.



Além do talento para jogar, o craque também é conhecido pela vida social intensa, sempre rodeado de mulheres bonitas. Item que, certamente, não faltará no novo camarote.

