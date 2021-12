Ronaldinho Gaúcho reserva hotel e casa para os 'chegados'

Além de dispor de uma megaestrutura para os convidados vips no camarote, Ronaldinho Gaúcho também pensou em onde os mais 'chegados' irão descansar após a folia.

Para isso, ele resolveu reservar metade dos quatros do hotel Atlantic Tower, onde o camarote está sendo instalado, para estes convidados.

Outros, com um peso maior de amizade com o craque - como Neymar (confirmado para estar no espaço no sábado) e Júlio César -, serão deslocados para uma casa na Linha Verde, mais exatamente na residência alugada por Ronaldinho na praia de Guarajuba, em Camaçari.

Mas, enquanto estiverem no espaço, ninguém pense que chegará perto dos "hipervips". Uma área reservadíssima será montada só para estas celebridades.

