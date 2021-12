Ressacas pós-carnaval movimentam final de semana

Os foliões que querem ainda curtir o clima de Carnaval terão mais uma chance neste domingo, 17, quando o bar Originally promove a festa de abadá. Detalhe: para ter acesso ao espaço, que fica em Pituaçu, com direito a desconto, o público precisa usar a mesma fantasia utilizada nos desfiles dos blocos deste ano. A banda Sangue Brasileiro será responsável por animar o público.

Outra ressaca pós-carnaval acontecerá também no domingo, mas no Museu du Ritmo, no Comércio. Quem comandará a festa será a banda Timbalada.

Neste sábado, 16, por sua vez, os foliões poderão se divertir com Carlinhos Brown e seus convidados especiais, como Chico César e Luiz Melodia. O show acontecerá também no Museu du Ritmo.

