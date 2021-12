Ressaca de Carnaval terá Jau e Olodum

O cantor Jau e a banda Olodum encerram a temporada do verão 2013 com a festa Ressaca de Carnaval, que acontece nesta quinta, 14, às 21 horas, no Trapiche Barnabé.

Para o show, Jau pretende misturar o tom melódico de sua voz com a força da batida do Olodum em um repertório que mescla sucessos do cantor com algumas músicas novas, a exemplo de "Amanda" - a canção, de autoria de Jau, foi gravada com a participação do Olodum.

O show, que começa às 21 horas, tem ingressos a R$ 80 (inteira/pista) e R$ 160 (inteira/camarote). As entradas estão à venda na rede Ticketmix.

