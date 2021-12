Rei Momo: votação popular começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira, 10, a votação popular para os finalistas da disputa ao título de Rei Momo 2013. A escolha dos favoritos será realizada por meio do Portal Oficial do Carnaval até o dia 20.

Dos 14 inscritos, os nove mais votados disputarão o cargo com o vencedor de 2012, o agente comunitário Leandro França dos Santos (Léo Boy).

Promovido pelo Conselho do Carnaval (Concar) e pela Federação das Entidades Carnavalescas, a final deste ano será realizada no dia 1º de fevereiro, na Praça Municipal. A decisão ficará por conta de um júri formado por vereadores, jornalistas, produtores culturais entre outros.

São vários, os critérios para a escolha. Segundo o presidente da Federação das Entidades Carnavalescas, Jairo da Mata, são analisadas a desenvoltura, a simpatia e a disposição para aguentar a exaustiva rotina da festa.

O candidato deve, no mínimo, pesar 100 kg, ser brasileiro e com idade entre 18 e 60 anos. A novidade da cerimônia, este ano, foi a inclusão de candidatos que não residem na capital.

Isso permitiu que Henrique Flávio (Flávio Fonsek) pudesse representar a cidade de Juazeiro, localizada a 514 km de Salvador.

O Rei Momo 2012, Léo Boy admite que o trabalho é bastante difícil. "Ser Rei Momo também é estar trabalhando, não é só curtição. Tem um cronograma a ser cumprido. Tinha que estar no horário certo, nos lugares acordados", contou o disse o agente comunitário.

No entanto, Leandro afirma que a sensação de ser nomeado Rei Momo é única. "Não fazia ideia da emoção que iria sentir em ser Rei Momo. Entrar na avenida e saber que você é o personagem principal da festa é fantástico. Tirar fotos como se fosse uma celebridade é maravilhoso. Tudo é ótimo", comenta.

Premiação - O prêmio deste ano será o valor de R$ 15 mil. O Rei Momo 2013 começará a maratona na abertura oficial do Carnaval no próximo dia 7. A solenidade está prevista para as 19h, no Campo Grande, quando receberá a chave da cidade pelo prefeito, ACM Neto.

