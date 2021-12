Rei Momo será escolhido em prévia do Carnaval nesta sexta

A final do concurso para Rei Momo do Carnaval 2014 acontece nesta sexta-feira, 21, às 17h, no Largo de Santo Antônio, em evento gratuito.

A grande festa, que funcionará como uma prévia da folia momesca, com foco no resgate do carnaval de rua, contará com a apresentação artística dos Mascarados de Maragogipe e com os shows musicais de Armandinho - que completa 50 carnavais esse ano - e da Banda Mel, que retorna ao palco com a sua formação original, resgatando antigos e grandes sucessos do Axé Music nos anos de 1980.

A escolha do Rei Momo 2014 será realizada por uma comissão avaliadora composta por sete membros selecionados entre personalidades, artistas e representantes dos segmentos carnavalescos.

O grande vencedor receberá como prêmio um cheque nominal no valor de R$ 15 mil, e vai reinar com toda pompa durante os seis dias de folia.

Os dez finalistas do concurso escolhidos por votação online são Renildo Barbosa, Fred Silva, Paulo Sérgio, Bruni Paixão, André Luís, Lucas Eduardo (Dudu), Luciano Miranda (Babu), Omar de Santana, Dilson Chagas e Edgar Pessoa.

