Rei Momo recebe chave do prefeito de Salvador

Já é Carnaval oficialmente em Salvador. O prefeito ACM Neto entregou na noite desta quinta-feira, 27, a chave da cidade ao Rei Momo Renildo Barbosa, no Circuito Osmar (Campo Grande-Sé). Simbolicamente, até Quarta-Feira de Cinzas, o Rei Momo está no comando da capital baiana.

Também participaram da cerimônia a vice-prefeita, Célia Sacramento, a rainha do Carnaval, Taiana Paim, além das princesas Mariana da Silva Rebouças e Ana Célia Trindade. O ato simbólico antecedeu a passagem da banda Psirico, primeira atração do circuito, que saiu sem cordas.

No Brasil, a tradição de escolher um Rei como representante do Carnaval começou no Rio de Janeiro, em 1933. O jornalista Morais Cardoso foi o primeiro a ocupar o trono, tendo permanecido no posto até sua morte, em 1948.x

adblock ativo