Rei Momo: Léo Boy garante segundo reinado

Não adiantou! Teve bebê chorão, esportista, caboclo, nega maluca, guitarra baiana, mas quem levou a coroa como Rei Momo do Carnaval de Salvador, pela segunda vez consecutiva, foi o agente comunitário Leandro França dos Santos, 30 anos, Léo Boy. Morador do bairro de Fazenda Coutos, Léo Boy não escondeu a emoção. "Estou muito feliz. É uma benção, porque esse ano não tive torcida, veio apenas minha esposa, meio tio e depois encontrei alguns conhecidos. Agradeço muito, mas quero destacar que todos os concorrentes arrebentaram", disse o Rei que levou o prêmio de R$ 15 mil.

Indignação - O resultado do concurso terminou gerando confusão. As torcidas dos outros 14 candidatos não esconderam a indignação. O júri e o Rei Momo foram vaiados. "O resultado não pode ser questionado. A organização do concurso precisa rever a forma como as coisas acontecem. Assim, como no ano passado, me sinto injustiçado", lamentou Domingos Ribeiro dos Santos, conhecido como Seu Barriga, concorrente ao título pela segunda vez.

Idealizador do concurso, o radialista Edmundo Viana, foi o homenageado especial da noite com um troféu por reconhecimento do seu trabalho. "O concurso foi criado em 1960, para marcar a abertura oficial do Carnaval. É um grande prazer para mim saber que até hoje é realizado e continua sendo disputado por centenas de pessoas", afirmou Edmundo.

Beleza - Ísis Rosário, 18 anos, é a nova Rainha do Carnaval de Salvador. Depois de concorrer com 11 candidatas, a estudante e moradora de Piatã, se tornou a autoridade máxima da folia. Ao ser coroada, a estudante entregou para mãe, Cristina Rosário, ex-princesa da folia, o título de Majestade. "Ela concorreu duas vezes e ficou como princesa. Prometi a ela que um dia ela teria a coroa. Cresci vendo minha mãe participar do concurso", disse.

Além de Isis, foram também eleitas Vanessa de Sá, 24, Jéssica Horrana, 20, como 1º e 2ª princesas, respectivamente. "É uma emoção muito grande, mas também uma responsabilidade. A rainha tem que ter alegria e representar a felicidade do povo da Bahia", afirmou a rainha. Um detalhe interessante, é que as três candidatas eleitas pelos 11 jurados, foram as mesmas eleitas na mesma ordem, pelos 19.655 internautas que votaram no site, que teve 40 mil acessos nos 10 dias de votação.

Responsável pelo figurino das beldades e um dos organizadores do concurso, o estilista Di Paulla afirmou que a rainha e as princesas vão abusar de peças luxuosas que fazem referência à guitarra baiana, tema do Carnaval, e ainda podem usar roupas usadas por antigas rainhas. "Vamos destacar a beleza das nossas majestades, mas não podemos esquecer da história e outras referências".



