Rei Momo gera polêmica

Continuada a polêmica sobre o Rei Momo de 58 kg e ainda sem uma confirmação da Emtursa e da Federação dos Clubes Carnavalescos da Bahia sobre a escolha do personagem-símbolo do Carnaval em 2008, uma declaração acirrou ainda mais os ânimos envolvidos.

“O concurso é da federação, e ela detém o direito de estabelecer suas regras”, disse Jairo da Mata, presidente da entidade, dando a entender que o reinado será mesmo de Clarindo Silva, proprietário do tradicional bar Cantina da Lua, no Pelourinho.

Ao sugerir com meias-palavras a escolha de Clarindo, cujo perfil em nada se assemelha à típica obesidade momesca, Mata disse que “o Carnaval de Salvador só tem a ganhar com o tempero da novidade”, e desafiou os sete candidatos atuais, que alegaram gastos com fantasia e adereços para o desfile dia 15 de janeiro, cancelado sem maiores explicações.“Duvido alguém já ter comprado fantasias e, se comprou, que traga amanhã (hoje), e nós ressarcimos”, garantiu.

Cifras – Ainda falando em cifras, o presidente alegou serem onerosos os festejos em torno das personalidades habituais, “sem representatividade nenhuma no Carnaval da Bahia”.

Segundo ele, os gastos para o concurso giram em torno de R$ 60 mil, daí a necessidade de “levantar a figura do Momo, elegendo pessoas conhecidas e com alguma importância para a tradição da cidade”. O anúncio oficial da nomeação de Clarindo seria na última segunda-feira, não fosse o protesto dos concorrentes de maior peso, que se rebelaram na ocasião. O impasse gira em torno dos critérios do concurso, modificados após as inscrições findadas: de acordo com as novas regras, o Rei Momo de Salvador não precisa ter mais de 120 kg, anulando a tradição que remete à Roma Antiga, onde surgiu a conhecida figura marcada pelos excessos e da festividade.

Raimunda Boa Morte, secretária-executiva da federação e organizadora do concurso há 23 anos (desde sua primeira edição), desconhece a inscrição de Clarindo. Segundo ela, que acusa a entidade de não ter eleições há três anos, o nome do proprietário do Cantina da Lua teria sido sugerido pela Emtursa. No site oficial do Carnaval, o presidente da empresa de turismo, Misael Tavares, sugere outros proprietários de bar para momos dos próximos carnavais, e se diz favorável à eleição de Clarindo.

Sua assessoria de comunicação, entretanto, nega uma indicação. “Não estamos falando em ressarcimento, mas de expectativa quebrada, isso não se paga. Se era para mudar as regras, por que fazerem isso só agora?”, comentou Edicles Calmon, candidato ao trono e presidente da Asgobs (Associação de Gordos e Obesos de Salvador).

Ele é partidário da opinião dos outros concorrentes e de Raimunda, para quem “Jairo da Mata deve ter surtado, ao retroceder em regras conhecidas e não comunicar a ninguém”.

Opiniões –A cantora Sara Jane, jurada de concursos anteriores, apóia a iniciativa de se mudarem os critérios, mas não da forma como ela foi feita.

“O Momo representa a saúde e a auto-estima, e eu conheço pessoas que comiam um absurdo só para participar. Mas é preciso assumir os critérios até o final, não dá para mudar as regras assim”, disse. Gerônimo, veterano da folia em Salvador, foi incisivo: “Eu queria ver se o Rei Momo tivesse o poder de um trio de Carnaval, se eles fariam o que bem entendessem”, provocou.

O cantor não é contra a quebra de algumas tradições e apóia a diversidade, mas, quando questionado sobre o contexto da mudança, comparou o posicionamento da federação a uma ditadura. Ubiratan Castro, diretor da Fundação Pedro Calmon e Rei Momo na infância, em 1955, é a favor da decisão, principalmente por eleger Clarindo, “que teve a vida inteira ligada ao Carnaval e ao Pelourinho”. No alto dos seus 155 kg, Castro disse que, “como toda tradição, ela pode mudar e se adaptar”.

