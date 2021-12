Rede SAC terá dois pontos de atendimento no Carnaval

Dois pontos de atendimento, com serviços de apoio aos foliões, serão instalados pela Rede SAC durante o Carnaval de Salvador. Uma unidade ficará no canteiro central da Avenida Adhemar de Barros, no bairro de Ondina. A outra, na Rua Direta da Piedade (Politeama), ao lado do Instituto Feminino da Bahia.

Em Ondina, o atendimento ocorrerá de quinta, 27, até o dia 5 de março, das 16 às 4h do dia seguinte. No Politeama, o funcionamento na quinta, 27, será das 20 às 2h. Entre sexta, 28, e 5 de março, funciona das as 14 às 2h.

As unidades oferecerão serviços para registro de perda de documentos, cheque e cartão de crédito, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL). As duas carretas também receberão documentos encontrados durante a festa.

Serviços

No SAC Móvel, também será possível emitir Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, obter atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e buscar informações sobre serviços públicos prestados durante a festa. Também será possível receber folder sobre as atrações e pulseiras de identificação para crianças e adolescente, além de preservativos masculinos.

O SAC Móvel também oferecerá agendamento da emissão de documentos após a Quarta-feira de Cinzas, dia 6, nos postos SAC do Salvador Shopping, Shopping Paralela, Liberdade, Lauro de Freitas e Feira Centro II.

Para mais informações sobre as rotas das unidades móveis e horários dos postos fixos da Rede SAC, a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) disponibiliza, além do portal, os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

