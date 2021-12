Punk e folkmetal são destaques do Palco do Rock nesta terça

No último dia do 20ª edição do Palco do Rock, nesta terça-feira, 4, os destaques ficam com as bandas de folkmetal Tierramystica (RS) e o punk do Garotos Podres (SP).

Os gaúchos entram no palco por volta de 01h e apresentam sua música influenciada por raízes latinas e o uso de instrumentos incomuns como Zampoña, Ocarina, Charango e Quena.

Já os paulistas se apresentam pela primeira vez, à meia-noite, com seu novo vocalista em terras soteropolitanas. O grupo traz atualmente na formação Sukata (baixo), Caverna (bateria), Gildo (vocal, substituindo Mao) e Denis (guitarra).



Outras atrações completam a programação, entre elas Mike Solta o Verbo (às 19h), Manifester (às 20h), Act Of Revenge (às 21h), Sincope (22h), Blessed In Fire (23h) e Overdose Alcoólica (02h).

O evento, considerado um circuito alternativo em meio aos carnavalescos tradicionais que ocorrem na Barra/Ondina e Campo Grande, é o maior festival independente de rock da Bahia.

adblock ativo