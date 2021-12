Pule com alegria sem descuidar da saúde

Um é pouco, dois é bom, três é demais? Para muitos foliões, o bom mesmo é curtir todos os dias de Carnaval. É o caso do estudante Marcus Vinicius Souza, 18, que desde a quarta-feira aproveita a noite nas ruas da Barra.



Na sua programação estão blocos comandados por Saulo Fernandes, Tomate, Oito Sete Nove Quatro, Tuca Fernandes e Jammil. Para comprar os abadás para os seis dias de festa, ele estima que gastou uma média de R$ 1,5 mil.



Quem também preparou o bolso foi a estudante Natália Cunha, 23. Ela vai sair com Asa de Águia, Saulo Fernandes e Cheiro de Amor, além de aproveitar Timbalada no Camarote do Reino. "Acho que vou gastar mais de mil reais", estimou a foliã.



Mas, além do bolso, quem vai pular sem muita pausa para descanso precisa tomar alguns cuidados para manter a saúde. A engenheira civil Daniela Vianez, 29, promete não ficar em casa nenhum dia. Com seus amigos, improvisou um camarote só para os íntimos na garagem do prédio de um colega de faculdade, em Ondina.



Ela toma alguns cuidados para garantir a energia. "Prefiro uma alimentação leve e saudável e gosto de tomar açaí. Só se estiver no meu extremo eu apelo para a bebida energética", conta.



Segundo a nutricionista Fernanda Eltídio, a opção de Daniela por refeições mais leves é uma boa pedida, uma vez que comidas mais pesadas podem causar desconforto gástrico ou intestinal. Ela recomenda que, uma ou duas horas antes de sair para a festa, os foliões deem preferência a carboidratos, para garantir a energia.



Recomendação



"Recomendo a batata-doce, aipim, frutas e pão integral. É importante não esquecer de hidratar o corpo durante o percurso, por conta do calor, que provoca perda de sais minerais", disse Fernanda.



Para a hidratação, além da água, ela indica a água de coco ou bebida isotônica. Essa dica é fundamental também para aqueles que vão consumir bebidas alcoólicas.



Além de manter a moderação, esses foliões devem lembrar de beber bastante água entre um copo e outro de cerveja, uísque, vodca, etc.

