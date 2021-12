Psy é recebido por Gil e solta a voz com Claudia Leitte

Uma das atrações mais esperadas do Carnaval de Salvador, o rapper Psy, autor do sucesso "Gangnam Style", cantou junto com Claudia Leitte, no começo da noite desta sexta-feira, 8, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

O cantor foi recebido no camarote Expresso 2222. Psy chegou rodeado de seguranças e foi direto para a área reservada, onde fica a varanda elétrica. Ao subir no trio, o coreano perguntou em inglês: "Ouvi dizer que minha música é sucesso aqui, é verdade?", traduzido por Claudinha.

Antes de o gringo assumir o microfone, a cantora fez as honras da casa para o autor da dança do momento sentir como seria o clima do público que tanto o aguardava: "Vou receber um convidado muito especial. Hoje ele tem que sentir a pressão em cima do trio, ficar largadinho e levar esse som daqui para onde ele for".

Flora Gil disse estar contente em recepcionar o rapper no Expresso e feliz pelo camarote ter sido escolhido pela Gillete (empresa que trouxe o músico ao Carnaval de Salvador) para receber o músico. O camarote, inclusive, é tradicional em ser anfitrião para músicos internacionais, como Ray Charles e Bono Vox. O ex-prefeito Antonio Imbassahy também curtiu a festa do camarote.

Como bons anfitriões, Flora e Gilberto Gil chegaram por volta das 18h. Com 70 anos de idade e mais de 60 carnavais, Gil disse que adora a energia da festa: "Poucas vezes não pude participar. O carnaval não é igual aos outros porque a vida é assim, tem sempre mais um ano. E o carnaval é assim também". "Salvador já teve 300 mil habitante hoje já tem quase 3 milhões, não tem como ser o mesmo. Acompanhei as transformações da cidade e do carnaval. A sociedade hoje é outra, é natural que o carnaval também mude", concluiu.

Gil comentou ainda que está muito satisfeito em receber atrações internacionais em seu camarote por mostrar o Carnaval de Salvador para quem é de fora. "O que é natural para os baianos causa tanta admiração aos turistas!", disse.. E usou uma frase de Caetano para explicar: "Carnaval é invenção do diabo que Deus abençoou", completou.

