Psy chega a Salvador e posta foto no Twitter

O sulcoreano Psy, que vai desfilar com Claudia Leitte e se apresentar na Varanda Elétrica do Expresso 2222 nesta sexta-feira, 8, já está em Salvador. O cantor, autor do hit "Gangnam Style", postou uma foto no Twitter e saudou a cidade: "Hello Salvador!!!".

O videoclipe de Psy já foi assistido mais de 1 bilhão de vezes no Youtube.

