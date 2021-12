Psirico puxará arrastão sem corda também no Campo Grande

O Carnaval sem corda de Salvador ganhará mais um desfile, no domingo, 10, com a banda Psirico. O patrocínio que viabilizará isso foi chegado nesta sexta-feira, 25. Com isso, Márcio Victor, líder do grupo de pagode, fará o arrastão do Psi também no Campo Grande.

Antes, na sexta-feira, 8, ele puxará o bloco Pra Ficar no circuito Barra-Ondina, também sem corda. Neste dia, o cantor fará uma homenagem a Oxalá e contará com a presença de atrações internacionais, como o cantor Lucenzo e Pitt Bull.

