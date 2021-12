Psirico puxa As Muquiranas ao som de Lepo, Lepo

Um mar azul invadiu o Circuito Osmar (Campo Grande) com a passagem do Psirico puxando o bloco As Muquiranas nesta segunda-feira, 3, penúltimo dia de Carnaval em Salvador. As mosqueiteiras de Márcio Victor "se jogaram" ao som de Lepo, Lepo, que por sinal não tocou apenas uma vez e sim três, em poucos minutos de desfile. Mas quem acha que enjoou está enganado. A cada vez que era repetido, as Muquiranas e o folião pipoca se acabaram na coreografia.

E Márcio Victor já adiantou, no domingo, 2, que se a canção se confirmar como o hit deste ano, ele vai arrastar o povo na Quarta-feira de Cinzas no Campo Grande, criando mais um dia de folia na avenida. O cantor chegou a pedir autorização ao prefeito ACM Neto, que estava presente na festa, e que teria autorizado. Resta saber se a promessa é pra valer.

Se "Lepo, lepo" vai ganhar como a música da folia de Momo, ainda é preciso esperar. Mas uma coisa é certa, as mosqueteiras de Márcio Vítor foram as primeiras a de fato invadir a avenida nesta segunda. Ao som de "Uh, é Muquiranas", "Uh, é Márcio Vítor" e "Madeira", as mosqueteiras brincaram com as famosas pistolas d'água e a espada, apetrecho apropriado para a fantasia desse ano.

