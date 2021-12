Psirico encerra temporada de ensaios com Saulo Fernandes

A banda Psirico recebe nesta quinta-feira, 4, o grupo Eva para encerrar a sétima temporada de ensaios de verão. Serão mais de três horas de show no espaço Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. O vocalista do grupo, Márcio Victor, promete surpresas para a noite de despedida dos ensaios.

“Vai ser um encerramento especial, além das três horas de show, vou receber convidados surpresa e fazer a festa com muita energia!”, avisa o cantor, que vai apostar em um repertório com sucessos antigos do Psirico e mais novidades para o Carnaval.



Na festa desta quinta, não ficarão de fora os hits "Mexe o Balaio" e "Pode Pular", além de outras canções mais conhecidas do grupo, como "Cole na Corda", "Mulher Brasileira (Toda Boa)" e "Meu Psi", dentre outras.

Desde o começo dos ensaios de verão, o cantor Márcio Victor já recebeu no palco do Bahia Café Hall artistas como Ivete Sangalo, Durval Lélis e o grupo Exaltasamba, além de famosos, como a apresentadora e jornalista Astrid Fontenelli e os atores Susana Pires e Fábio Lago.

| Serviço |



Evento: Ensaios de Verão do Psirico com Saulo Fernandes

Onde: Bahia Café Hall - Avenida Paralela

Quando: 4 de fevereiro, às 20h

Quanto: R$ 25 (feminino), R$ 30 (masculino), R$ 60 (camarote)

