Proibido utilização de balões promocionais fora das cordas

A utilização de blimps, balões promocionais e outros infláveis (institucionais ou de patrocinadores), durante o Carnaval, está restrita às áreas internas delimitadas pelas cordas que separam os blocos. A determinação é da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) que busca ordenar a exibição de peças publicitárias, além de garantir a visibilidade para os foliões que estiverem nas arquibancadas e camarotes.

O órgão alerta que, além da restrição, é necessário a obtenção de licenciamento junto à Sucom, tanto para o uso de infláveis quanto para qualquer tipo de publicidade.

O descumprimento da determinação resultará em apreensão e multa de R$ 2.158,15 por dia de infração.

